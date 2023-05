Alternosfera, trupa din Republica Moldova, va sustine vineri, 19 mai, un concert in Kruhnen Musik Halle. Evenimentul face parte din turneul national Imnuri de razboi. Mesajul piesei omonime este foarte direct: "Stop invasion. No war!". Piesa a fost scrisa in urma cu un an, dar, din cauza invaziei Ucrainei care a inceput in 24 februarie 2022, trupa a hotarat sa amane momentul lansarii. Acum, la un an distanta, Alternosfera face publica aceasta piesa si spune STOP INVAZIEI si STOP RAZBOIULUI. ... citeste toata stirea