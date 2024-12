Impact cu un TIR pe DN13. 1 pasager decedat, ceilalti 5, teferi

Un accident rutier a avut loc luni, 9 decembrie, pe DN 13, la iesire din localitatea Maierus, intre un tir si o autoutilitara in care se aflau 6 persoane."Din pacate, in urma acestui eveniment, o persoana de sex masculin a decedat. O alta persoana a primit asistenta medicala necesara la fata locului si a fost transportata la spital. Celelalte persoane implicate in accident au refuzat transportul la spital", a precizat lct. col. Ciprian Sfreja, purtator de cuvant ISU Brasov.Pentru aceasta ... citește toată știrea