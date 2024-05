Imparatul care a scos credinta lui Hristos din catacombe. Sfintii Imparati Constantin si Elena sunt praznuiti maine

Marti, 21 mai a.c. ii praznuim pe Sfintii Imparati Constantin si Elena. Mai multe biserici din Tara Fagarasului au hramul de acest praznic, printre care se afla si biserica din Victoria, zona Pietei. Si biserica din lemn de la manastirea Faget-Boholt de pe dealul Galatiului are hramul Sf. Imparati Constantin si Elena.Flavius Constantinus si genealogia saConstantin, fiu al marelui general Constantius Chlor, s-a nascut in vechiul oras Naissus, la o suta de mile sud de Dunare, in provincia ... citește toată știrea