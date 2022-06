Recunoasterea succesului ca antreprenor incepe din ziua in care ii poti ajuta si pe altii sa reuseasca. Te invitam la Amphion sa impartasesti din experienta ta antreprenoriala studentilor aflati la inceput de drum in business.Te poti inscrie ca mentor in proiectul Student Start-Up 1.0 aici:Pentru ca stim ca timpul are valoare, ... citeste toata stirea