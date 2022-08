Implantul dentar - cand este necesar, avantaje, tipuri, preturi avantajoase

Multi romani au nevoie de un implant dentar. Confortul personal oferit de implantologie este incomparabil cu alte solutii. Dar, speriati de costuri, multi dintre ei aleg sa mearga in Turcia, asumandu-si anumite riscuri. Implantul nu este in multe cazuri de calitatea pe care ne-am dori-o.Ce avantaje ofera implantul dentar?Realizarea unui implant dentar este o operatie de mare precizie. Aveti in vedere faptul ca rezultate estetice si functionale sunt cu mult superioare protezelor clasice. ... citeste toata stirea