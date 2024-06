Implanturi mamare, cadou pentru majorat. Chirurgii esteticieni: "Parintii trebuie sa inceteze, este doar o moda dictata de social media

Emanuele Bartoletti, presedintele Societatii de Medicina Estetica din Italia atrage atentia la o noua moda care prinde din ce in ce mai multi adepti in Italia: principalul cadou pe care fetele il primesc de la parinti, la majorat, este o operatie estetica de marire a sanilor. "Fetele sunt adesea insotite de mamele lor. Ele sunt cele care insista in principal. Dar la aceasta varsta este prea devreme pentru o interventie chirurgicala, scrie La Repubblica.La 18 ani nu ar avea nevoie de nimic ... citește toată știrea