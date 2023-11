Daniel David, rectorul Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, sustine ca in cel mult un deceniu implanturile cerebrale pot deveni o realitate si pentru oamenii sanatosi.Implanturile cerebrale cu cip, pentru optimizarea atentie sau a memorie, vor deveni o realitate in cativa ani. "Oricat ne dam peste cap, in 5 sau 10 ani o sa avem implanturile cerebrale", a afirmat psihologul Daniel David, rectorul UBB, in cadrul Rethink Summit, desfasurat la Poiana Brasov.Psihologul Daniel David, ... citeste toata stirea