"Import" din Ucraina: difterie, poliomielite,rujeola

Romania risca sa se confrunte cu cazuri de poliomielita, dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, avertizeaza doctorul Virgil Musta. Poliomielita nu a fost eradicata in Ucraina, iar boala poate afecta persoanele nevaccinate."Noi am avut de mai multe ori alerte de poliomielita. In Ucraina exista poliomielita. Odata cu venirea persoanelor din Ucraina exista riscul ca pe o populatie nevaccinata sa se declanseze cazuri sau o epidemie de poliomielita, ceea ce ar fi foarte tragic, pentru ca este o ... citeste toata stirea