"Important nu este sa mancam fara emotie, ci sa putem sa savuram ceea ce mancam"

Educatia pentru nutritie are efecte asupra calitatii vietii, in functie de buna gestionare a emotiei si "controlul" in ce priveste propria sanatate si setarea mentala pentru schimbare, considera psihoterapeutul Andreea Chirila. In opinia sa, educatia pentru nutritie trebuie sa includa si dimensiunea emotionala, deoarece alimentatia nu este doar un proces biologic, ci si un act profund influentat de starile noastre psihologice. Mancatul emotional sau excesiv este adesea o forma de autoreglare, ... citește toată știrea