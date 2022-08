Importanta orelor de lucru manual in scoala romaneasca. Mai vor elevii sa invete cusut, croitorie sau traforaj? Care este parerea profesorilor?

Sunt prea multi ani de cand lucrul manual nu se mai preda in scoli. Veti spune ca sunt nostalgica dupa un sistem care, in opinia unora, nu si-a dovedit eficienta. Da, sunt din acele vremuri in care, din clasa a 5-a aveam ca materie "Lucrul manual", si pana in clasa a 8-a continuam aceasta materie. Multi dintre cei care citesc acum acest articol nu stiu despre ce este vorba.Si cum iubesc mult povestile si istorisirile, amintirile frumoase le pastrez cu drag si grija in sertarase speciale. Azi ... citeste toata stirea