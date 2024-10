Impozitul pe proprietate nu se modifica in 2025. Noul mod de calcul a fost amanat pana in 2026.Impozitul pe proprietate nu se modifica anul viitor. Guvernul amana pana la 1 ianuarie 2026 aplicarea noului mod de calcul al valorii impozabile pentru cladiri.Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la inceputul sedintei de guvern, ca romanii vor plati aceleasi impozite pe proprietate anul viitor, in conditiile in care noul mod de calcul al impozitelor pentru cladiri va fi amanat pana in 1 ... citește toată știrea