Impuscati in 24 de ore: Ministerul Mediului anunta eliminarea imediata a ursilor care ataca omul

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, 29 septembrie, la Sinaia, publicarea pe site-ul ministerului a unui proiect de ordin prin care se propune eliminarea "imediata" a exemplarelor de urs brun care ataca omul. "Pe 22 septembrie, (...) am publicat pe site-ul Ministerului un nou proiect de ordin de ministru prin care propunem eliminarea imediata a exemplarelor de urs brun care ataca omul, pentru ca este de nepermis ca, in cazul in care viata umana este pusa in pericol, in momentul in ... citeste toata stirea