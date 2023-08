Asociatia SCUT Brasov si Fundatia Bucuria Darului invita brasovenii sa alerge la Brasov Running Festival 2023, care va avea loc in 10 septembrie in Coresi. Efortul tau va insemna un sprijin important pentru asociatii, dat fiind ca 70% din taxa de inscriere va intra in contul asociatiei pentru care vei alerga. "Societatea civila suntem toti si responsabilitatea este a tuturor sa sustinem persoanele vulnerabile. Acest eveniment este o ocazie in care ne putem implica cu totii, sa facem ceva si ... citeste toata stirea