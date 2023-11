Nicusor Alex Golfin este castigatorul Trofeului Concursului National de Muzica Populara pentru Tineri Interpreti "Flori in Tara Barsei", editia a XV-a, care a avut loc in perioada 1-2 noiembrie, la Centrul Cultural Reduta. Trofeul este in valoare de 2.000 de lei.Nicusor Alex, in varsta de 20 de ani, este student in cadrul Universitatii din Craiova, Sectia Pedagogie Muzicala si a venit sa incante publicul brasovean tocmai din Oltenia, din comuna Plesoi, judetul Dolj. Dragostea pentru cantec ... citeste toata stirea