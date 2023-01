Cazierul judiciar va fi eliberat si in format electronic. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, 3 ianuarie, legea. "La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in urma consemnarii optiunii in cererea-tip, certificatul de cazier judiciar se elibereaza gratuit si in forma electronica. Certificatele de cazier judiciar eliberate in forma electronica sunt semnate cu semnatura electronica ... citeste toata stirea