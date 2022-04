In 2019 - 4.815.264 lei, in 2022 - 5.344.068 lei

Transformarea fostului punct termic de pe strada Dobrogea din Brasov intr-un centru social este tot in faza hotararilor de consiliu local. Mai exact, in plenul de miercuri, 27 aprilie, consilierii locali brasoveni au aprobat valoarea proiectului de transformare a Punctului Termic nr. 4 de pe strada Dobrogei din Brasov in Centru de Asistenta Comunitara, respectiv 5.344.068 lei, cu tot cu TVA. Aceasta este o actualizare a valorii, pentru ca in anul 2019, tot printr-o hotarare a Consiliului Local ... citeste toata stirea