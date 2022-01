In 2021, aproape 700 de caini fara stapan au fost luati de pe domeniul public si dusi in adapostul de la Stupini

Desi legislatia in vigoare impune proprietarilor de caini identificarea prin microcipare si inregistrare a cainilor cu stapan in R.E.C.S. (Registrul de evidenta al cainilor cu stapan), sterilizarea tuturor cainilor apartinatori rasei comune si a metisilor acestora si vaccinarea anti-rabica, mai bine de jumatate din populatie nu detine caini legal.Detinerea de caini neidentificati, neinregistrati si nesterilizati este interzisa. Din cauza acestei situatii, in continuare ne confruntam cu ... citeste toata stirea