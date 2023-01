In 2022 au fost intocmite peste 9200 dosare penale pentru infractiuni silvice si aplicate amenzi de 23 milioane de lei

Peste 9.200 de dosare penale pentru infractiuni silvice au fost inregistrate in anul 2022, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Inspectorul principal Codrin Ciurea, ofiter specialist in cadrul Directiei de Ordine Publica din IGPR, a precizat ca anul trecut au fost efectuate 40.431 de controale, dintre care 6.593 in fondul forestier, 1.426 in vegetatia forestiera din afara fondului forestier, 2.608 pe linia provenintei, prelucrarii, depozitarii si valorificarii materialului ... citeste toata stirea