In ultimii 3 ani, numarul de pacienti inscrisi in Programul national de boli cardiovasculare a crescut cu mai bine de o treime, astfel ca la ora actuala sunt in jur de 35.000 de pacienti cu astfel de afectiuni, arata statisticile nationale. Putem preveni bolile cardiovasculare prin diagnosticarea la timp, spun specialistii in Sanatate."Pentru a avea o inima sanatoasa si maine, astazi trebuie sa alegem preventia. In lupta cu afectiunile cardiovasculare, un stil de viata sanatos, renuntarea la ... citeste toata stirea