In 30 septembrie, Biblioteca Judeteana isi tine usile deschise pana la miezul noptii

Share location@Biblioteca este sloganul din acest an al Nocturnei Bibliotecilor, o campanie nationala de activare nocturna a bibliotecilor publice sub egida Asociatiei Nationale a bibliotecarilor si bibliotecilor publice (ANBPR). Evenimentul are loc in intervalul 30 septembrie - 1 octombrie, la alegerea institutiilor, iar Brasovul a ales data de 30 septembrie, pentru a oferi cititorilor si nu numai un program variat de evenimente altfel. De la intalniri cu si impresii despre carti la lecturi ... citeste toata stirea