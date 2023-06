Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, a declarat, miercuri seara, in interviul dat la Digi TV, ca Aeroportul Brasov, inaugurat joi, va fi unul dintre aeroporturile rentabile si a adaugat ca acesta in patru, cinci ani se va afla intre primele cinci aeroporturi din tara.Adrian Vestea a fost intrebat de ce are nevoie judetul Brasov de un aeroport international. "Brasovul este un contribuabil important la Produsul Intern Brut al Romanie, suntem pe ... citeste toata stirea