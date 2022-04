In ajun de sarbatori: "cutia UE" pentru 24.503 de persoane din judetul Brasov

Locuitorii din judetul Brasov cu o situatie economica precara vor primi, inainte de Paste, pachete cu alimente alocate prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), finantat de UE. Judetului Brasov i-au fost alocate alimente pentru 24.503 de persoane, distribuirea a inceput in 15 aprilie si se va incheia in 21 aprilie.Conform anuntului Prefecturii Brasov, in judetul nostru, cei mai multi beneficiari sunt in Sacele (2.074), Tarlungeni (1.713), Budila (1.406), Racos (1. ... citeste toata stirea