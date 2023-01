In analiza la Primarie: gradinita sau campus integrat pentru prescolari in Stupini

Edilii brasoveni au inceput din toamna lui 2021 demersurile pentru a construi o noua gradinita in cartierul Stupini, una dintre zonele care s-a dezvoltat imobiliar in ultimii ani si implicit unde a crescut si numarul locuitorilor.Initial, era vizat un teren de 1.800 mp aflat in proprietatea municipalitatii, care se afla la intersectia Barsei cu Izvorului. Acum, demersurile urbanistice au fost reluate, insa este vizat ca amplasament un teren aflat in perimetrul scolii de pe strada ... citeste toata stirea