In anul 2035, unul din trei camioane noi va avea o baterie la bord, iar unul din zece va fi echipat cu celule de combustie

Pana in 2035, unul din trei camioane va avea baterie la bord, iar unul din zece va fi echipat cu celule de combustie. In acel moment, motoarele cu hidrogen vor fi si ele prezente pe sosele, desi in numar mai mic, arata estimarile gigantului Bosch.Compania preconizeaza ca, la nivel global, aproximativ 20 de procente din numarul total al vehiculelor comerciale nou inmatriculate mai grele de sase tone vor fi echipate cu un sistem de propulsie electric, cu baterie, pana in 2030, in timp ce ... citește toată știrea