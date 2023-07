Un barbat de 43 de ani a ajuns in arest, dupa ce a agresat un alt barbat si i-a furat si ceasul. Totul s-a petrecut in data de 22 iulie, atunci cand Politia Brasov a fost alertata de un barbat cu privire la faptul ca ar fi fost agresat de o persoana, iar in contextul altercatiei i-a fi fost sustras ceasul de la mana. In urma cercetarilor, oamenii legii l-au identificat pe cel banuit de savarsirea actului de violenta, iar cum din materialul probator reiesea faptul ca persoana a savarsit ... citeste toata stirea