Un barbat de 42 de ani a ajuns in arestul IPJ Brasov pentru o perioada de 24 de ore, dupa ce s-a urcat baut la volan, desi nu avea permis de conducere. "Soferul" a fost tras pe dreapta sambata, in cadrul unei actiuni nocturne, efectuata de politistii rutieri in localitatea Tarlungeni. Cum acesta prezenta semne ca ar fi fost baut, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 0,99 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cum insa barbatul le-a spus politistilor ca nu are permisul de ... citeste toata stirea