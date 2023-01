In arest dupa ce a spart o cabana

Un tanar in varsta de 22 de ani din orasul Intorsura Buzaului, banuit ca ar fi spart o cabana de unde ar fi furat bunuri estimate la 5.000 de lei, a fost retinut pentru 24 de ore.Politistii din cadrul Politiei orasului Intorsura Buzaului au fost sesizati, pe 20 decembrie 2022, prin apel 112 cu privire la faptul ca geamul de la usa de acces al unei cabane din localitatea Floroaia a fost distrus. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului in vederea efectuarii cercetarilor ... citeste toata stirea