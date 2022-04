In arest pentru ca n-a putut sta departe de "fosta"

In cursul zilei de duminica, 10 aprilie, Politia Municipiului Sacele a fost sesizata prin apelul unic de urgenta 112, de catre o femeie din localitate, cu privire la faptul ca fostul sau concubin a incalcat masurile dispuse prin ordinul de protectie. "Din primele cercetari efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca barbatul in cauza, pe numele caruia Judecatoria Brasov a emis ordin de protectie prin care avea obligatia de a respecta o serie de interdictii, s-ar fi deplasat la locuinta ... citeste toata stirea