Municipiul Brasov are de recuperat 59,440 milioane de lei din fonduri europene. Anuntul a fost facut miercuri, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov, de catre primarul Brasovului, Allen Coliban. "Avem cereri de rambursare depuse si in anul 2022, dar care nu au fost platite. Astfel de probleme sunt in toata tara", a declarat edilul. In plus, el a reclamat faptul ca sunt probleme si cu proiectele prin Planul National de Redresare si Rezilienta, exemplul oferit de el in acest sens fiind ... citeste toata stirea