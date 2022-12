In balanta: pacientii cu afectiuni psihice sau cei internati la Sanpetru

Consilierii judeteni brasoveni au aprobat in sedinta de plen de marti, 20 decembrie, hotararea privind initierea procedurilor de desfiintare a Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie de la Sanpetru. Proiectul de hotarare a trecut numai dupa ce au fost mai multe discutii in sedinta de plen, alesii fiind impartiti in doua tabere, cei care se opuneau si cei care erau de acord cu masura, avand in vedere ca in cladirea de la Sanpetru ar urma sa se mute sectii ale Spitalului Clinic ... citeste toata stirea