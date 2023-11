In primele noua luni ale anului, Brasovul a raportat cea mai mare crestere procentuala a preturilor pentru locuinte noi, in timp ce Timisoara este orasul in care se gasesc cele mai mici chirii, arata cea mai recenta analiza a platformei Storia, realizata pe baza anunturilor publicate de portal. Cluj-Napoca ramane cel mai scump oras al tarii, mai ales ca preturile locuintelor au crescut cu aproape 8%, iar chiriile s-au majorat cu cel putin 13%, potrivit celei mai recente analize realizate de ... citeste toata stirea