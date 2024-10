In Bucuresti se traieste ca in vestul Europei. Locuitorii au la dispozitie, in medie, 18.500 de euro pe an pentru cheltuieli

In Bucuresti se traieste ca in vestul Europei. Cel putin asta arata un studiu recent care a comparat sumele pe care le au la dispozitie locuitorii tarilor europene pentru mancare, cumparaturi, vacante, si alte cheltuieli de zi cu zi.Daca vorbim de restul tarii, insa nivelul de trai este mult mai scazut. Romania se claseaza pe locul 33 din 42 de state analizate, desi am urcat o pozitie comparativ cu anul trecut. ... citește toată știrea