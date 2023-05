Politistii din cadrul Politiei Orasului Zarnesti efectueaza acte de urmarire penala dupa ce, pe 27 aprilie, in jurul orei 15.30, conducatorul unui autoturism nu a acordat prioritate de trecere unei autospeciale de politie, care circula pe strada Dr. Ioan Senchea, din orasul Zarnesti, desi aceasta se afla pe drum prioritar. In urma acestei manevre, autoturismul in cauza a demarat in viteza, fiind urmarit pana in zona centrala, unde a lovit doua autoturisme stationate. ... citeste toata stirea