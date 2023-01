In cat timp iese alcoolul din organism: barbati si femei

Expertii ii indeamna pe soferi sa fie prudenti atunci cand se urca la volan in dimineata de dupa o petrecere, seara in oras. Alcoolul ramane in sange mult mai mult timp decat credeti, iar diferiti factori, cum ar fi greutatea si inaltimea, influenteaza rapiditatea cu care metabolizati bautura. Iar mancatul, contrar credintei populare, poate incetini absorbtia, lasandu-va ametit mai mult timp.Ce spun specialistiiIn medie, organismul "elimina alcoolul cu o unitate pe ora", potrivit ... citeste toata stirea