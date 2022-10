Termenul de prescriere pentru datoriile la intretinere nu este prevazut in Legea asociatiilor de proprietari nr. 196/2018.Aceste datorii sunt prevazute insa in Codul Civil, iar aceasta lege prevede ca acestea se prescriu in 3 (trei) ani "daca legea nu prevede altfel". Iar acest termen general de prescriptie si se aplica in aceasta situatie.Pe ... citeste toata stirea