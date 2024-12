In cat timp trebuie declarat un accident

Un accident in urma caruia au rezultat doar pagube materiale, poate fi raportat la politie in cel mult 24 de ore.In caz contrar, poti primi o amenda de pana la 825 de lei permisul de conducere va fi suspendat pentru 30 de zile."Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au ... citește toată știrea