In cat timp trebuie inlocuite actele care au expirat pe durata starii de alerta, dupa incetarea restrictiilor

Odata cu suspendarea starii de alerta nu vor mai exista restrictii, insa nu vor mai exista nici acele beneficii pe care le-am avut in ultimii doi ani.Daca in ultimii doi ani documentele expirate erau in continuare valabile, odata ce starea de alerta a fost ridicata, toate aceste documente vor mai fi valabile cel mult 90 de zile, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Potrivit MAI, actele care au expirat pe durata starii de alerta trebuie inlocuite in urmatoarele 90 de zile, institutiile ... citeste toata stirea