In ce conditii pot creste pensiile anul acesta

Inainte de sedinta de Guvern de la sfarsitul saptamanii trecute, Tanczos Barna, ministrul Finantelor, a precizat ca o indexare a pensiilor ar fi posibila in 2025 doar in situatia extrem de putin probabila in care Romania ar avea o crestere economica de exceptie. "La ora actuala, daca nu vom avea o situatie iesita din comun, cu o crestere economica iesita din comun, indicatorii macroeconomici nu permit alte indexari decat cele care au fost anul trecut. In acest an, ordonanta de la sfarsitul ... citește toată știrea