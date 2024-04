In ce investesc cei mai bogati oameni din lume in acest an?

Un total de 483 de miliarde de dolari (443,5 miliarde de euro) asteapta sa fie investiti in 2024 in intreaga lume. Pe ce mizeaza banii inteligenti?Anul trecut au fost creati in medie 70 de investitori foarte bogati in fiecare zi, iar aceasta este o tendinta care nu da semne de incetinire, scrie Euronews.Populatia ultra-bogata din lume a crescut cu 4,2%, iar numarul acestora este asteptat sa creasca cu 28% in cei cinci ani pana in 2028, potrivit firmei de consultanta imobiliara Knight Frank. ... citește toată știrea