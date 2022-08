In cinstea FOV: transportul in Brasov cu autobuzele RATBV va fi gratuit

Ca si anul trecut, Primaria Brasov are in plan sa acorde gratuitate pe transportul in comun asigurat de RATBV, in perioada Forumului Oraselor Verzi. Pentru a putea acorda aceasta facilitate va fi nevoie, insa, de o hotarare de Consiliu Local, aceasta urmand a fi supusa aprobarii in sedinta de plen de joi, 25 august."Pentru incurajarea mobilitatii si utilizarea cu precadere a serviciilor publice de transport local in comun, transport ce se efectueaza in municipiul Brasov cu autobuze si ... citeste toata stirea