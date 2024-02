In colanti, cu poseta, plecata la plimbare... Destinatia: in "Rai", 2.000 de metri, in Piatra Craiului

Joi, 8 februarie, in jurul orei 18.30, Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti a primit o solicitare prin apel la 112, pentru a interveni de urgenta intr-un nou caz "halucinant" (dupa cum l-au caracterizat chiar salvamontistii): sa salveze o tanara in colanti, cu poseta, din Piatra Craiului.A fost vorba de o studenta in varsta de 24 de ani, din Cehia, dar care studiaza la Bucuresti, care s-a ratacit in munti, fara manusi, caciula sau lanterna, si care a crezut ca a murit si a ajuns in Rai ... citește toată știrea