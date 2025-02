In convoi, la furat de lemne

Marti, 18 februarie, in jurul orei 12:00, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice organizata de politistii Sectiei de Politie Rurala Feldioara, pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Bod au fost identificate 2 atelaje hipo, care transportau cantitatea totala de 6 metri cubi de material lemnos, de esenta carpen, fara a detine documente legale de provenienta.Tot marti, in jurul orei 13:30, in urma verificarilor pe care politistii le-au efectuat pe drumul ... citește toată știrea