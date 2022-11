In crima de Revelion din Ticusu Vechi, minorul a fost condamnat pentru omor. Si-a lovit consateanul cu securea, apoi, pe TikTok: ,,V-am executat"!

Minorul care a comis crima din Ticusu Vechi in noaptea de Revelion, 31 decembrie 2021, a fost condamnat pentru omor de Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov. Decizia instantei a fost emisa la 24 noiembrie 2022, condamnatul avand drept de contestatie in termen de 10 zile de la primirea hotararii. Minorul a fost condamnat la 7 ani de privare de libertate si internarea lui intr-un centru de detentie. Baiatul de 17 ani se afla de la comiterea faptei in Centrul de Detentie Craiova. Fapta comisa ... citeste toata stirea