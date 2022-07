In dezbatere publica: de azi, pana pe 17 august

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca au fost transpuse in texte de lege principiile Proiectului "Romania Educata", iar de azi, 13 iulie, vor fi lansate in dezbatere publica cele doua proiecte."Avem doua proiecte: unul pentru invatamantul preuniversitar si altul pentru invatamantul superior. (...) Ministerul Educatiei este cel care asuma aceste doua proiecte de lege, care incepand cu ziua de maine vor fi lansate in consultare publica pentru o perioada de 35 de zile, pana la data ... citeste toata stirea