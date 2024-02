In dezbatere: Raportul de mediu pentru o noua dezvoltare imobiliara in vecinatatea statiei de epurare a Brasovului

Proprietarii unor terenuri din vecinatatea statiei de epurare a Brasovului, care au in plan sa pregateasca parcelele pentru constructia unor noi locuinte, dar si a unor spatii comerciale si de depozitare, au definitivat raportul de mediu in vederea intocmirii Planului Urbanistic Zonal. Astfel, acesta poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, unde se pot depune si eventualele observatii, iar in data de 12 aprilie ar urma sa aiba loc si o dezbatere publica.Potrivit ... citește toată știrea