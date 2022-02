IN DIRECT Conferinta de presa de la Aeroportul de la Ghimbav

Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Vestea, sustine o conferinta de presa la Terminalul de Pasageri al Aeroportului de la Ghimbav, alaturi de directorii aeroporturilor generali din Romania, care au fost invitati sa viziteze amplasamentul aeroportului.Prezenta acestora din urma are loc in contextul sedintei de lucru a Asociatiei Aeroporturilor din Romania, organizata in Poiana Brasov, in perioada 3-4 februarie 2022.Participa Adrian-Ioan ... citeste toata stirea