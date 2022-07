In doar 2 zile, 344 sanctiuni si 62 permise suspendate pe drumurile din judet

In perioada 16 - 17 iulie 2022, politistii rutieri si de ordine publica au organizat si desfasurat actiuni pe raza judetului Brasov, ce au avut ca principal scop depistarea si aplicarea masurilor legale fata de conducatorii auto care incalca regimul legal de viteza, precum si cei aflati sub influenta alcoolului sau a altor substante, urmarindu-se combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In cadrul activitatilor desfasurate, politistii brasoveni au utilizat aparatele ... citeste toata stirea