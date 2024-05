In Duminica Tomii, Junii coboara in Cetate. Cea mai mare sarbatoare a Brasovului

Monitorul ExpresAstazi, Junii coboara in Cetate. Cea mai mare sarbatoare a Brasovului. Saptamana Luminata se incheie astazi cu cel mai spectaculos si asteptat moment, unic in Romania: Coborarea Junilor in Cetate sau Ziua Calari, cum i se mai spune.Este ziua cand peste 200 de juni, din cele sapte grupuri, imbracati in originalele lor costume, incalecand caii impodobiti cu ciucuri, flori si cocarde tricolore, strabat orasul istoric, pentru a se reintoarce "Intre Chetri". Acolo, are loc o mare ... citește toată știrea