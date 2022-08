In fiecare an, peste 100.000 de romani se imbolnavesc de cancer: 7 din 10 sunt barbati, tot 7 din 10 mor in cel mult 2 ani

Peste 10.000 de romani mor in fiecare an de cancer, in timp ce alti 100.000 de romani se imbolnavesc de cancer si sunt depistati prea tarziu. Statisticile sunt ingrijoratoare, mai ales ca cele mai multe forme de cancer duc la deces in decurs de unul sau doi ani.Cel mai raspandit cancer in Romania este cel colorectal. Peste 13.000 de romani se imbolnavesc de cancer colorectal in fiecare an, iar rata lor de supravietuire este de numai cateva luni, cel mult un an de zile.Alte doua forme de ... citeste toata stirea