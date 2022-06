Luni, marti, miercuri - n-a fost zi fara ca politIstii sa nu fi "mirosit" drogat la volan.Luni dimineata, in jurul orei 7.20, un barbat, in varsta de 36 ani, care conducea un autovehicul pe strada Calea Bucuresti din Brasov a fost depistat "pozitiv la THC-5 (cannabis)".Marti, in jurul orei 12. ... citeste toata stirea